(Di martedì 3 settembre 2024) 2024-09-01 10:58:52 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Cardiff City ha guidato gli omaggi a Sol, descrivendo il suo ex capitano come una “leggenda del” e un “vero gentiluomo”., che ha giocato anche per il Leeds United, il Middlesbrough e il Leicester, tra gli altri, e ha collezionato 46 presenze con la Costa d’Avorio, è morto venerdì all’età di 39 anni. La sua morte è stata annunciata sabato sera dalturco Adanaspor, per il qualelavorava come direttore tecnico. Una dichiarazione dell’Adanaspor recita: “Il nostro direttore tecnico Souleymane, che si è ammalato prima della partita contro il Manisa di venerdì, è stato portato in ospedale e purtroppo ha perso lì la sua battaglia per la vita. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e alla nostra comunità”.