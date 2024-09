Gioielli ecco le nuove tendenze A Vicenzaoro c’è il lusso in vetrina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)September, il salone b2b internazionale dell’oreficeria, gioielleria e orologeria internazionale di Italian Exhibition Group, si aprirà venerdì 6 settembre per chiudersi martedì 10. Il quartiere fieristico di Vicenza diventerà per cinque giorni la più grande boutique dial mondo. Protagonista è la filiera dei preziosi che va dai top brand dell’alta gioielleria e dai diamanti alle gemme, i metalli preziosi, perle, coralli, i semilavorati, sino al packaging e l’orologeria contemporanea. "Sold out già da mesi – dichiara il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti –, anche questa edizione diconferma la leadership del nostro salone della gioielleria, oreficeria e orologeria in Europa: 1.200 brand espositori, il 40 per cento dei quali provenienti da 35 Paesi, con in testa Turchia, Cina, Hong Kong, Germania, Thailandia, Belgio.