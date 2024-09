Federer sul caso Sinner | Capisco la frustrazione di chi si chiede | È stato trattato come gli altri?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) Rogerha parlato a Today del, sottolineando che pur confidando nell’innocenza del numero 1 al mondo, non può biasimare chi parla di trattamento non equo. Queste le parole dell’ex tennista svizzero: «Questo tipo di notizie non è qualcosa che vogliamo vedere nel nostro sport, indipendentemente dal fatto che abbia fatto qualcosa o meno, o che l’abbia fatto qualsiasi giocatore».: «che sia una situazione difficile, è l’incubo di ogni atleta» «che sia una situazione difficile. È l’incubo di ogni atleta e squadra ricevere queste accuse e avere questi problemi, perché compiliamo questi moduli tutto il giorno, tutti i giorni. E la cosa vive con te. Ogni mattina, quando ci si sveglia, si pensa: “C’è qualcuno alla porta che sta per farmi un test?” Quindi è davvero difficile».