Eurostat il reddito delle famiglie italiane crolla colpa dell’inflazione

(Di martedì 3 settembre 2024) L’anno 2023 si è chiuso con una doccia fredda per le: il lorodisponibile reale lordo ha subito una brusca frenata, arretrando a un livello che si colloca oltre sei punti percentuali sotto quello del lontano 2008. La causa è un’inflazione che ha continuato a galoppare, erodendo il potere d’acquisto., attraverso il suo “Quadro di valutazione sociale”, ha scattato una fotografia impietosa della situazione economica italiana, confermando che la stretta dei prezzi ha lasciato il segno sulle finanzedisponibile reale lordo in Italia e in Europa In Italia, ildisponibile reale lordoè sceso a 93,74 punti nel 2023, in calo rispetto ai 94,15 punti del 2022. Questo significa che lehanno visto un ulteriore ridimensionamento del loro potere d’acquisto.