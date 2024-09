Di Gennaro | Inzaghi ha un’Inter già pronta Pochi cambiamenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) L’Inter si è mossa con estremo anticipo sul mercato e ha potuto preparare la stagione con grandi certezze. Antonio Dilo sottolinea parlando dei nerazzurri su 90? Minuto. STABILITÀ – L’Inter ha anticipato le rivali sul mercato e piazzato i colpi che servivano prima del ritiro di inizio estate. Solo Tomas Palacios è arrivato negli ultimi giorni e per scelta della dirigenza, che si è mossa con calma e senza fretta. Antonio Digiudica questo un vantaggio: «Zielinski e Taremi, più Palacios e Martinez a completare la rosa. Simoneha una squadra già, deve far meno fatica degli altri allenatori. Non ci sono statinell’Inter, nel Milan sì e anche nella Juventus. L’Atalanta ha avuto difficoltà soprattutto difensive anche se secondo me ha ampi margini di miglioramento».