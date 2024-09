Crocierista ferisce gravemente cameriere denunciato a Catania

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - Nel bel mezzo di una crociera, a bordo di una nave di lusso, un passeggero piuttosto agitato ha aggredito unnella sala ristorante, colpendolo ripetutamente al volto con un bicchiere. A seguito della querela presentata dalla vittima, gli agenti della Polizia di Frontiera Scalo Marittimo di, hannoun 57enne di Palermo, per le "lesioni permanenti al viso" causate alla vittima. In sede di denuncia ilha raccontato di lavorare a bordo della nave da crociera e che nel corso della navigazione, in quel momento in acque nazionali, avendo lasciato da qualche ora il porto di Taranto, durante il suo turno serale di servizio, si è avvicinato a uno dei tavoli dove erano seduti diversi passeggeri. Uno di questi, in possesso di una carta all inclusive, che consente di chiedere un numero illimitato di bevande, ne ordinava diverse.