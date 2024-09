Centese vittoria e boom di abbonati Consandolo e Portuense sorridono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ci si attendeva un Bentivoglio arrembante in riva al Po, invece il Mesola ha saputo imbrigliare la corazzata del girone. I castellani hanno raccolto un buon punto, non demeritando al cospetto di Britos e compagni, sotto gli occhi di Tommaso Pittaluga. Il capitano si è fatto vedere a distanza di circa un mese dal malore che l’aveva colpito tra le mure domestiche. "Pitta" ha rischiato davvero grosso, ma non demorde: vuole tornare in campo il prima possibile. "Sto molto meglio – racconta il regista del Mesola, accolto sugli spalti da uno striscione – servirà un po’ di pazienza. Mi sento un leone in gabbia, star fuori non è semplice. Ai tifosi dico di non disperare, spero di rientrare nel mese di ottobre, sentito preventivamente il parere dei medici. La voglia di tornare è tanta". Riguardo la partita, Pittaluga ha visto un buon Mesola.