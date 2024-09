Caso Neres spunta una clamorosa testimonianza | la ricostruzione dell’accaduto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Sulla rapina ai danni di Daviduna: lacompleta di quanto è accaduto Emergono nuovi importantissimi dettagli legati alla triste vicenda che ha visto protagonista Davidal termine della sfida vinta contro il Parma sabato scorso. Il neo attaccante brasiliano è stato rapinato del suo rolex mentre era a bordo di un van fittato per tornare in albergo, mentre era in compagnia della sua famiglia. Forte lo stato di choc in cui si sono trovati il giocatore e la sua compagna, che ha avvisato pubblicamente i propri followersattraverso una storia su Instagram nella quale si scusava a nome diche non si era fermato a scattare delle foto con i tifosi. Tanta la comprensione nei confronti del nuovo arrivato in casa azzurra, che ha ricevuto un’enorme affetto da parte dei napoletani più onesti.