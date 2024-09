Calcio Nella Coppa Italia e Toscana dilettanti pari in rimonta per il Pontremoli contro la Filattierese Pontremolese bella solo a metà Il Serricciolo piega il Mulazzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Una giornata die di Copopanon rappresentano ancora un dato fortemente indicativo e non possono persuadere né in un senso, né in un altro, anche per la consistenza atletica e tattica che quasi tutte le squadre in questo avvio di stagione esprimono. Danno però un’idea, propongono cifre e soprattutto hanno fatto capire che tanti giocatori portano addosso parecchia ruggine che va assolutamente smaltita, anche perché domenica prossima inizia per la Promozione il campionato e lì bisogna farsi trovare pronti. Prendiamo San Marco Avenza e. Lo ha definito "un esordio da sogno" Matteo Verdi, il nuovo allenatore dell’Azzurra, uno che, come calciatore, di partite ne ha giocate davvero tante, Ma domenica sul sintetico del “Raffi“ di Romagnano non si è vista troppa differenza tra le due squadre.