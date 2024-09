Argurio | McTominay grande colpo del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Christian, direttore sportivo del Novara, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Non è troppo leggero il centrocampo a due di Conte? “Non vado a criticare le idee di unallenatore come lui: aci sono ancora delle situazioni da sistemare e lui riuscirà sicuramente a fare ordine in questo cantiere aperto. Conosco bene i due nuovi acquisti scozzesi: sono giocatori di valore importante, ma che devono inserirsi in un nuovo calcio, e devono capire le direttive di un allenatore giustamente maniacale come Conte. In generale, questa squadra è in fase di ricostruzione. Credo che si inizierà a vedere una quadra, almeno tra un mese. Sarà una squadra che, oltre alle già ben note qualità, acquisirà anche il carattere del proprio allenatore. La sosta può far bene, per vedere una squadra più solida”.