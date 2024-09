Venezia 81 | a Nanni Moretti il Premio Pietro Bianchi dei Giornalisti Cinematografici

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024)81: ailassegnato daiItaliani dopo la proiezione speciale di Ecce Bombo in versione restaurata È andato ail2024, riconoscimento che iItaliani (SNGCI) consegnano tradizionalmente al Lido, quest’anno alla sua 47ª edizione, ad una personalità eccellente del cinema italiano. Assegnato da sempre d’intesa con la Mostra del Cinema, il ‘’ 2024 è un omaggio ache sigla anche una giornata speciale a lui dedicata a81 diretta da Alberto Barbera con la presentazione di Ecce Bombo restaurato dal CSC – Cineteca Nazionale: ilè stato infatti consegnato oggi in Sala Corinto in occasione della proiezione del film.