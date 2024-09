Valentina Petrillo è un uomo gareggia alle Paralimpiadi come donna per codardia istituzionale Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilscrive dil’atleta paralimpica ipovedente checon le donne. Napoletena, ha 51 anni.C’è però qualcosa che non torna per il quotidiano inglese conservatore. Scrive Oliver Brown: “Questa è un’atleta che non è mai stata una bambina. L’italiano è un padre di due figli cheva ancora a 45 anni, che ha vinto titoli nazionali di atletica leggera maschile e la cui autorappresentazione nel 2021 era quella di un «duro che avrebbe parlato male delle donne, che ti avrebbe dato l’idea di essere sessista». Eppure lunedì mattina (ossia oggi) allo Stade de France,, per gentile concessione dellaa tutti i livelli, si schiererà nella classifica dei non vedenti dei 400 metri. Non c’è alcuna ambiguità biologica su. In un documentario diceva: «Puoi vedere che sono un».