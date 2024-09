US Open 2024 Muchova | Felice di essere ai quarti penso solo alla prossima partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Sono moltodi aver vinto in due set e diai“. Questo il commento di Karolina, che in conferenza stampa ha analizzato il successo ai danni di Jasmine Paolini nell’ottavo dello US. “che sia stato un match complicato e un po’ strano. Ero nervoso e ho avuto una strana sensazione durante la. Ma sono contenta di aver vinto perché era una sfida importante” ha aggiunto. Sulla suaavversaria, Beatriz Haddad Maia: “Abbiamo dato vita ad una dura battaglia di tre set lo scorso anno a Cincinnati. E’ mancina ed è una grande combattente“. Nonostante manchino soltanto due vittoriefinale,non ci pensa: “Sono arrivata a questo torneo avendo giocato poche partite, quindi è come se stessi ancora costruendo il gioco. Ogni giorno mi sento meglio in campo, vedremo fin dove riuscirò a spingermi.