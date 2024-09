United Rugby Championship | Zebre la prima amichevole fa ben sperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) La stagione delleParma è iniziata questo weekend con lacontro i Glasgow Warriors. Una sfida di alto livello quella che si è giocata al Lanfranchi di Parma, dove Massimo Brunello ha potuto testare anche molti giovanissimi. E proprio i giovani danno il là al match, con Fusco che segna lameta, per poi concedersi il bis con Batista, giocatore del Colorno. Dopo un avvio difficile gli scozzesi provano ad alzare il ritmo e a portarsi in attacco, ma regge l’urto la difesa ducale e arriva la terza meta dei padroni di casa con Ribaldi. Non cambia la sceneggiatura del film nella ripresa, dove leParma controllano il match, lasciano giocare Glasgow, senza però permettere mai agli ospiti di essere pericolosi e, così, arriva la quarta marcatura, questa volta con Bozzoni che recupera un pallone e va a segnare.