Traffico Roma del 02-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità cantiere a via San Stefano Rotondo per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale la strada è chiusa al transito veicolare devia tenerine 117 117 di lavori anche a via Nomentana chiusa alla corsia laterale da via XXI aprile a via Giuseppe gatti in vigore anche divieti di sosta provvedimenti di viabilità previsti fino al 10 settembre su Ponte Marconi e riduzione di carreggiata in direzione Eur per lavori sui marciapiedi in via Crescenzio Sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale tra via Persio e Piazza Risorgimento all’altezza di via Properzio la viabilità è regolata senso unico di marcia in direzione di piazza Risorgimento sono deviate 4 bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità