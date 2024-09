Strage di Paderno l’incredibile confessione di Riccardo | Mi sentivo oppresso per questo li ho uccisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024)Dugnano, 2 settembre 2024 – “Li hoio, mie pensavo che eliminandoli mi sarei liberato: mi sono accorto che non è così”.C. crolla subito dopo l’ora di pranzo, dopo aver parlato brevemente con l’avvocato d’ufficio che lo affiancherà durante l’interrogatorio. La versione inverosimile fornita nei primi minuti va in archivio nel più drammatico dei modi: è stato lui a sterminare l’intera famiglia, accoltellando prima il fratellino di 12 anni e poi in rapida successione la madre Daniela Albano e il padre Fabio, piombati di corsa nella stanza dei bambini per salvare il secondogenito e sorpresi dalla lama impugnata dal primogenito diciassettenne. La dinamica Sono le 2 della notte tra sabato e domenica quando in scena la mattanza, nell’ultima villetta in fondo al vialetto chiuso da un cancello in via Anzio 33 aDugnano.