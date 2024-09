Sinner-Kalinskaya gesto inequivocabile | la foto dice tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 2 settembre 2024) Jannike Annaancora sotto i riflettori per via della presunta crisi in atto: questa è la conferma che aspettavamo. Forse hanno attraversato una crisi, forse no. Sta di fatto che, anche ammesso che ci sia stata maretta, fra i due è già tornato il sereno. Il fatto che Annanon seguisse più il suo fidanzato sui social network era parso, agli occhi del popolo dei social, un chiaro campanello d’allarme. La prova che qualcosa non andasse e che l’idillio fosse già finito. Jannikl’ha contagiata: è evidente (LaPresse) – Ilveggente.itQualche ora dopo, però, la tennista russa aveva ricominciato a seguire Janniksu Instagram, come a voler dimostrare che la tempesta era passata e che le nubi si erano dissipate. Ciò nonostante, a differenza di quanto accaduto nei mesi scorsi, i due piccioncini non si vedono più insieme.