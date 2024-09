Serie B quarta giornata | Spezia col brivido sul Cesena pari Palermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 - Sono solo quattro giornate, è ancora prestissimo, ma guardando la classifica diB davanti a tutti c'è la sorpresa Juve Stabia. I campani pareggiano allo Stirpe contro un Frosinone che ancora non riesce a ingranare la marcia giusta, ritrovandosi così davanti a tutti in classifica assieme al Pisa vittorioso nelladi domenica. In questa, arriva anche il primo successo in campionato per il Catanzaro che al Ceravolo stende l’altra neopromossa Carrarese. Tanti rimpianti per il, che dopo la vittoria contro la Cremonese, non riesce a ripetersi in casa e pareggia 1-1 contro il fanalino di coda Cosenza che trova il primo punto post penalizzazione. Ripercorriamo le sfide che hanno chiuso ladiB.