Richard Gere ha cambiato il corso di Venezia 81 | ecco perchè

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sì, si sentiva proprio la fisiologica necessità di un po’ di legzza, di una dose di autentica umanità, di contatto umano: non eravamo noi, eraad aver bisogno di tutto ciò. Tranquilli, ci ha pensato Brad Pitt. Se è vero che l’81esima mostra internazionale d’arte cinematografica diha visto il ritorno dei big, dei grandi nomi di Hollywood, è anche vero che tutti erano rimasti protetti da una cappa di vetro invalicabile. Finora. Quest’anno i divi asembravano inavvicinabili, soprattutto per la stampa, erano tenuti sottovuoto con tanto di cartello con su scritto “Guardare ma non toccare”. Allorache alla mostra del cinema si parla di tutto meno che di cinema. Fin qui il day after è stato caratterizzato dai commenti sugli abiti indossati dagli attori durante il red carpet, sugli stilisti che li hanno confezionati, sui colori scelti.