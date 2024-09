Rebecca Biagi è la nuova Miss Carnevale pietrasantino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Marina di Pietrasanta – La contrada Marina si aggiudica il primo sigillo del. Merito della 23enne seravezzina, elettadomenica in Versiliana di fronte ad oltre 400 persone. La contrada giallonera, con tre vittorie, raggiunge così l’Africa-Macelli nel palmarès generale (in testa c’è il Pollino-Traversagna con 4 trionfi). Dietrosi sono piazzate al secondo posto Maeva Polleschi (Africa-Macelli) e Angela Improta (Il Tiglio-La Beca). «L’anno scorso ero arrivata seconda – racconta la, che lavora al bar di famiglia ’C’est la vie’ di Forte dei Marmi – e non pensavo di vincere perché c’era molta concorrenza. Sogno di fare la psicologa nell’ambito della valutazione delle competenze genitoriali». Sabato il corso estivo a Tonfano, poi le gare ripartiranno il 30 gennaio con lo “Sprocco“ al teatro.