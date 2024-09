Piazza Vittorio Veneto vandali in azione | quattro auto danneggiate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 - Non hanno avuto nemmeno un giorno di tregua i fiorentini che, tornati dalle ferie, si sono ritrovati ieri mattina con i finestrini delleinfranti. L’ennesima spaccata contro i veicoli in sosta, almenoquelli immortalati dai residenti, ha riguardato ancora una volta. Come al solito, centinaia di euro di danni con l’obiettivo di portar via, al massimo, qualche spicciolo. Anche se, nella maggior parte dei casi, niente. A fare la denuncia il coordinamento dei comitati Insieme per la sicurezza: "Sembra quasi che aspettassero che le persone tornassero dalle vacanze. Ora basta, non ne possiamo veramente più" dice Simone Gianfaldoni, portavoce del coordinamento. Gli abitanti sono esasperati: qualcuno racconta addirittura di lasciare la macchina aperta in modo da evitare danni ai vetri.