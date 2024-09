Pedullà sul Napoli | Scelta giusta saggia e dolorosa Con un attacco finale…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Alfredotorna a parlare dele della vicenda Victor Osimhen, che sta continuando a tenere banco: la critica del giornalista di Sportitalia Ilè completamente trasformato rispetto alla scorsa stagione. Giovanni Manna ha lavorato a stretto contatto con Antonio Conte per ridisegnare una rosa nuova, rivoluzionata e priva di “scorie” come diceva il tecnico qualche settimana fa. Tra gli elementi che non erano previsti nel nuovo corso con l’allenatore pugliese c’è la figura di Victor Osimhen, il quale aveva stretto un accordo con il club già lo scorso dicembre: rinnovo del contratto al 2026, maxi ingaggio e maxi clausola, con l’obiettivo di andare via quest’estate. La partenza ci sarà, ma non è definitiva e non farà entrare nulla nelle casse della società azzurra.