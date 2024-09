Palacios quale numero di maglia all’Inter? Le opzioni oltre al preferito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tomasè finalmente un nuovo giocatore dell’Inter. Tuttavia rimane ancora un dettaglio da annunciare:sarà ildidell’argentino in nerazzurro?al suo, diverseancora libere sul tavolo. ANNUNCIO QUASI COMPLETO – Dopo diversi giorni di attesa, i tifosi dell’Inter hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Perché nell’ultimo giorno di mercato, venerdì scorso, è arrivato l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Tomas. Il difensore argentino entra così a far parte della rosa di Simone Inzaghi, dove crescerà seguendo le orme di Alessandro Bastoni. Tuttavia c’è ancora un dettaglio che manca nella nuova vita nerazzurra di. Ed è ildiche indosserà. Un dettaglio non ancora annunciato dalla società, e a cui non si può risalire nemmeno attraverso la lista della Serie A.