MagicLand cerca 150 zombie per un Halloween da brivido via al casting

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024), la capitale italiana del divertimento, è alla ridi 150 nuovi talenti “per rendere l’2024 un’esperienza indimenticabile – si legge in una nota -: il Parco apre le porte a un mostruosoper selezionare animatori e figuranti che sapranno intrattenere e spaventare i visitatori di tutte le età. I candidati selezionati avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, interpretando, mostri e creature dell’orrore nei suggestivi viali del Parco”.offre un contratto di lavoro per i weekend di, un’occasione perfetta per chi desidera lavorare divertendosi e mettendo alla prova la propria fantasia. Cosa serve per partecipare ai? Creatività, entusiasmo e voglia di divertirsi.