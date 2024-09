La festa del Palio degli arcieri Trionfo del Rione Santa Maria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il 47°di Pescia è del. Con 340 punti i cinquebiancorossi si sono lasciati alle spalle il San Francesco (295), la Ferraia (285) e il San Michele (205), portando a casa l’undicesimo cencio della storia del, l’ultimo dei quali era stato conquistato nel 2017. Protagonisti dell’impresa, Simone Ceccotti, 60 punti, Andrea Franchi, 70, Simone Pacini, 110, e Valentino Ieri, 120, con Edoardo Ercolini pronto a dare il cambio. I cinque hanno dominato la seconda e l’ultima volée, dopo una prima in cui avevano visto passare avanti i detentori del Cencio, la Ferraia. Nella terza, la rimonta di un’eccezionale San Francesco non è bastata per regalare il sorpasso. E ancora prima che la Giuria ufficializzasse la vittoria, le campane della Chiesa Cattedrale hanno iniziato a suonare a