Inter andamento dei prestiti | esordio Kamaté solo uno titolare

(Di lunedì 2 settembre 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. L’di Issiaka Kamate con l’AVS è una delle poche notizie liete prima della sosta nazionali. RIEPILOGO– Weekend con molte ombre in casa, parlando di giocatori in prestito. La notizia che salta di più agli occhi è l’di Issiaka. Il nuovo numero 9 dell’AVS compie il suotra i professionisti, subentrando nell’vallo della sfida contro il Santa Clara, nella Liga Portugal Betclic. Ma rimanendo in Serie A, l’unico a scendere in campo è Sebastiano Esposito, partendo dalla panchina in Bologna-Empoli (1-1). In Serie B finisce fuori dai titolari anche Ebenezer Akinsanmiro: il nuovo allenatore della Sampdoria Andrea Sottil gli sottrae la fiducia finora mostrata da Andrea Pirlo (esonerato in settimana).