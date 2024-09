Ilary Blasi non si nasconde | 600 euro in spesa alla Coop e gli scatti dello scontrino diventano virali

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 settembre 2024)non si: "600in" e gliVi siete mai chiesti quanto possa spendere una celebrità per riempire il frigorifero? Scopriamo insieme la storiada 600diche ha alimentato chiacchiere e gossip! Il noto volto della TV,, è finita al centro dell'attenzione dopo aver condiviso unodal valore di 600. Al suo ritorno da un periodo di vacanza tra le montagne e la Germania, terra natale del compagno Bastian Muller, la presentatrice si è trovata davanti a un frigorifero desolatamente vuoto e l'ha fatto sapere a tutti. Nel noto supermercato di Roma dove ha fatto acquisti,non ha trascurato nulla: dalimentare a prodotti per l'igiene personale, unocosì sostanzioso non è passato inosservato agli occhi dei curiosi online.