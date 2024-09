Il Signore degli Anelli Ian McKellen potrebbe tornare come Gandalf nel film di Andy Serkis

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sir Ianha rivelato di essere stato contattato per riprendere il ruolo dinel nuovode Ildiretto darealmentenei panni dell’amato mago di J.R.R. Tolkien? Non è stato confermato ufficialmente, eppure non è da escludere che prenderà parte ai due nuovidella saga, intitolati The Hunt for Gollum. In un’intervista con The Big Issue,ha dichiarato: L’entusiasmo per Ilnon accenna a diminuire Non posso rivelare molto. So solo che ci saranno nuovie chesarà coinvolto, e sperano che io lo interpreti”. L’attore, che ha 85 anni e si sta riprendendo da una caduta avvenuta durante uno spettacolo a Londra, ha aggiunto: “Quando? Non lo so. Qual è il copione? Non è ancora stato scritto. Quindi è meglio che si sbrighino.