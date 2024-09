Ha trascorso una giornata con Mertens a Napoli | il retroscena fa impazzire i tifosi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un calciatore delhaun’interacon Driesin città: spunta ilche faRiuscire a dimenticare Driesè impossibile per un tifoso del. Nonostante siano trascorsi 2 estati dal suo addio, il legame che c’è tra il belga e la città è indissolubile. L’attaccante, ora in forza al Galatasaray, non ha mai dimenticato il popolo azzurro ed il suo amore perè rimasto intatto. Nonostante si trovi in Turchia, infatti, la casa in quel di Posillipo è ancora sua. Quel Palazzo Donn’Anna dove anni fa si è anche esercitato nei palleggi sotto i raggi del sole. La splendida vista sul mare non l’ha di certo dimenticata e quando ha occasione, Dries torna in città. Come è successo ieri, con tanto di foto del Vesuvio pubblicata da sua moglie Kat su Instagram.