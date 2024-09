Grande Fratello svelate alcune indiscrezioni sulla nuova edizione E a proposito della diretta h24…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mancano poche settimane e prenderà il via su Canale 5 ladel, che sarà condotta come sempre da Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, riconfermata nel ruolo dopo l’esordio dello scorso anno. A curare la regia sarà anche quest’anno Stefano Pollacci, il quale nelle scorse ha risposto addomande dei fan aCasa che ospiterà concorrenti Vip e Nip per i prossimi mesi. Proprio sul famoso loft di Cinecittà, Stefano ha spiegato che avrà dimensioni simili a quelle dello scorso anno, ma sarà completamente, complice anche lo spostamento di location rispetto all’ultima. Proprio in merito allaCasa, Pollacci ha assicurato che presto arriveranno degli spoiler che mostreranno i nuovi interni e i vari ambienti del loft.