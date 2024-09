Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia | perché il caso dell’influencer al ministero ora è un guaio per Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildie della non-consulenteè un problema anche per. Per la mail ricevuta dal direttore del Parco di Pompei: in copia ci sono funzionari del, come il capo della segreteria tecnica, il consigliere diplomatico.veniva ospitata al Festival di Polignano a Mare, in quanto “collaboratrice” del ministro. In occasione del festival, “Il libro Possibile”, del 13 luglio. E per la posta elettronica del 5 giugno in cui il direttore del Parco di Pompei, Gabriel Zuchtriegel mette in copia, la informa del percorso e la fa partecipare al sopralluogo degli scavi archeologici insieme al ministro. Ma non c’è solo questo. La scorta, racconta oggi Repubblica,si sarebbe spostata spesso con la scorta del ministro. Che nel frattempo è stata sostituita: i due agenti hanno cambiato destinazione.