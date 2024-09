Carlo III è costretto ad assumere personale per raccogliere l' immondizia intorno al castello

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) Montagne di lattine, bottiglie e contenitori di plastica, resti di merende al sacco abbandonati sul ciglio dei sentieri su cui un tempo passeggiava la regina Elisabetta. Spesso e volentieri, i visitatori che in questi mesi hanno fatto il loro ingresso a Balmoral in numero record, finiscono con l’ignorare i cestini per la spazzatura sparsi nella tenuta. Per non parlare degli oggetti ingombranti come sedie rotte e mobili vecchi, che appaiono soprattutto nei fine settimana, dietro alberi e nei fossati. Da quando reIII è salito sul trono, il problema dei rifiuti abbandonati a Balmoral è peggiorato in maniera esponenziale e a un costo decisivamente proibitivo per la Corona. E il sovrano ha perso la pazienza.