Beccaria l’ultima rivolta di un’estate bollente | danni alla struttura e dieci feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 – È iniziata col fuoco – un piccolo incendio in cella, materassi o quel che si trova – anche ladi sabato sera all’Ipm (Istituto penale minorile)di Milano.di una serie che s’è intensificata in questa calda estate, nonostante l’immissione progressiva di almeno una cinquantina di agenti (seguitasospensione, a primavera, di 21 poliziotti penitenziari accusati di torture e violenze ai baby detenuti) e la riduzione dei reclusi da 92 ai 58 che avrebbero partecipato “tutti” a “gravissimi disordini” e una “tentata evasione di massa”, denunciava Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato UilPa Polizia penitenziaria, mentre l’istituto veniva cinturato in forze dpolizia di Stato e dai carabinieri.