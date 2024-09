Ancora balneari nel mirino | Il caos della Bolkestein ha dato fuoco alla miccia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024)nel. Anche ieri mattina, questa volta a lido delle Nazioni, il titolare di uno stabilimento è dovuto intervenire perché un turista aveva piazzato il suo ombrellone nella zona dove non è consentito. "C’è un’ordinanza del Comune di Comacchio che vieta di mettere l’ombrellone nelle spiagge di pertinenza degli stabilimenti, ma ogni volta si sono turisti abusivi. Siamo costretti ad intervenire noi perché non si capisce chi sia competente. Dovrebbero essere i vigili urbani, si tratta di un’ordinanza del Comune. Se ti rivolgi ai carabinieri ti dicono che non è un compito loro. Chiami la guardia costiera, come sopra", a denunciare la difficile situazione è Gianni Nonnato, presidente del consorzio Lido Nazioni. L’ultimo episodio nel suo stabilimento, lo Chalet del mare, ieri mattina. Fortunatamente senza gravi conseguenze. Tradotto, il titolare del bagno non è stato aggredito.