America’s Cup Luna Rossa vince ancora | battuta Alinghi

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) –anche oggi 1 settembre nella quarta giornata dei Round Robin della Louis Vuitton Cup di vela, prologo all’Cup 2024. Il team italiano si è imposto nella regata sugli svizzeri dicon un vantaggio di 26 secondi. Perè la quarta vittoria in altrettante regate che assegnano punti con l’unica sconfitta contro Team New Zealand, detentore dell’Cup, in una regata che però non assegnava punti in quanto i neozelandesi sono i defender. Il team italiano mantiene la testa della classifica davanti a Ineos Britannia che ha battuto oggi Orient Express. Domani previsto un giorno di riposo. Si torna a gareggiare nelle acque di Barcellona martedì con un doppio impegno per l’AC75 italiano contro Team New Zealand e i francesi di Orient Express.Cup,seriea24.