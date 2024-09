5 numeri per vincere 1 milione | con questo gioco si può

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è una lotteria che forse non conosci ma che assicura premi da capogiro: si vince 1con una semplice cinquina. Potrebbe essere un abitante del posto, qualcuno che vive nelle deliziose casette arroccate con vista sui pascoli e sui monti. Oppure, perché no, potrebbe essere qualcuno che è passato di lì per puro caso e che, spinto dalla dea bendata, deve aver pensato che tentar non nuoce. Quale che sia l’identità, è certo chegiocatore, o questa giocatrice, abbia messo il sigillo su un’impresa per nulla comune. In Calabria è stato vinto 1di euro – Ilveggente.itIniziamo col dire che ild’azzardo che ha fruttato a questa persona la cifra che scopriremo a breve è il MillionDAY. Lanciato nel 2018, la sua formula ha attecchito immediatamente perché divertente e coinvolgente.