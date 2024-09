Us Open Arnaldi e Cobolli fuori al terzo turno

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 1 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner resta l’unico azzurro agli ottavi degli Us. Si ferma infatti alla corsa di Matteoe Flavio. Il 23enne sanremese, 30esima testa di serie, cede per 7-5 6-2 7-6(5) a Jordan Thompson mentre a, numero 31 del seeding, non riesce l’impresa contro Daniil Medvedev, quinto favorito del tabellone e tre volte finalista sul cemento newyorkese (compreso il successo del 2021): 6-3 6-4 6-3 per il 28enne moscovita in due ore e 18 minuti di gioco.Intanto Sinner conosce il nome del suo prossimo rivale: sarà Tommy Paul, numero 14 del tabellone, che ha avuto la meglio sul canadese Gabriel Diallo per 6-7(5) 6-3 6-1 7-6(3) dopo tre ore e 26 minuti di gioco. L’altoatesino si è aggiudicato due dei tre precedenti, compreso l’ultimo, la semifinale del Masters 1000 di Toronto dello scorso anno.