The Penguin | lo showrunner spiega perché il Batman di Robert Pattinson non apparirà nella serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 1 settembre 2024) Lo show della HBO, The, vedrà Colin Farrell riprendere il ruolo del villain Oswald Cobblepot dal film del 2022 diretto da Matt Reeves. Mentre i fan possono aspettarsi che Colin Farrell riprenda il ruolo del cattivo Oswald Cobblepot in The, non dovranno aspettarsi di vedere il Cavaliere Oscuro di. LaHBO è uno spin-off del film Thedel 2022, ma è incentrata sul personaggio di Farrell che cerca di prendere le redini del mondo del crimine a Gotham. Dopo tante discussioni e indiscrezioni sull'apparizione di, ora lonon vedremo l'attore tornare nei panni del Crociato Incappucciato nell'atteso spin-off. The: laha già anticipato il nuovo villain di The2?