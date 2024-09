Sorpresa Monza tutti contro tutti Norris vuole riaprire il mondiale La Ferrari culla un sogno rosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Forse si può ancora fare. Forse. Ma per ora è la McLaren a realizzare i sogni. Dopo dodici anni, il team che fu di Senna e Prost torna in pole nel Gran Premio d’Italia. Non solo: oggi allo start Landoavrà accanto il compagno di squadra Piastri, che ha promesso di aiutare il collega. Con Verstappen ("Sulla mia Red Bull non sta funzionando nulla", ipse dixit) confinato in quarta fila, beh, potrebbe persino riaprirsi la corsa al titolo iridato. Evento inimmaginabile, appena due mesi fa! Delusi. E le Rosse? Non sempre i sogni muoiono all’alba. Leclerc e Sainz, preceduti anche dalla Mercedes di Russell, non l’hanno presa benissimo. Si aspettavano di più dalla SF24. Beninteso, il distacco dalla McLaren è poca roba: meno di due decimi. Ma le soluzioni adottate sulla macchina non hanno dato la risposta sperata.