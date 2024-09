Smile 2 | svelata la durata ufficiale del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 1 settembre 2024) È stata rivelata ladel sequel di, il secondosembra essere un po' più lungo dell'originale. Il franchise dicontinua con l'arrivo di2 il 18 ottobre e ora sappiamo quanto a lungo l'agghiacciante sequel horror farà "sorridere" il pubblico in sala. Secondo Bloody Disgusting,2 ha unadi 2 ore e 1 minuto, esclusi i titoli di coda, il che lo rende appena più lungo del primodel 2022. La tramadi2 recita: "In procinto di imbarcarsi in un nuovo tour mondiale, la cantante pop globale Skye Riley (Naomi Scott) inizia a sperimentare eventi sempre più terrificanti e inspiegabili. Sopraffatta dall'escalation di orrori e dalle pressioni