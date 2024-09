’Playing God’ da Bologna a Venezia | Ci ha ispirato Niccolò dell’Arca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Zerocalcare, nel diario social che tiene da81, dice che tra le poche cose che gli sono piaciute "un botto" c’è Playing God. "Un cortometraggio fatto in stop motion con la plastilina, che ti lascia a bocca aperta", per usare le parole del fumettista. Il lavoro di Studio Croma, diretto dal bolognese Matteo Burani, scritto con Gianmarco Valentino e animato da Arianna Gheller, è stato presentato in prima mondiale alla Mostra del Cinema, unico film di animazione in concorso alla Settimana della Critica. Protagonista un’opera d’argilla, abbandonata dallo scultore perché imperfetta. Rigettata come fallimento, tenta di seguire il suo creatore, ma finisce per distruggersi, trovando accoglienza tra le altre opere rinnegate e accettando un destino condiviso di emarginazione.