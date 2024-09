Parola al tecnico Carrera indica la via | | Avanti con il 3-4-3

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) L’Ascoli cambia pelle dopo gli ultimi arrivi del mercato estivo messi a disposizione delMassimo. I nuovi tasselli che andranno a comporre l’organico da un lato consentiranno di alzare il livello di alcuni reparti, mentre dall’altro apriranno a nuove valutazioni tattiche. Nel frattempo il Picchio ha trovato nel 3-4-3 la veste adatta per riuscire ad esprimere al meglio i valori presenti. L’ingresso di Tremolada favorirà maggior scelta d. "Tremolada è prettamente un trequartista ma può fare anche l’esterno d’attacco – spiega l’allenatore Massimo–. Al momento andremocon il 3-4-3. Abbiamo lavorato tanto in settimana su questo modulo. Tremolada potrà giocare largo a destra per poi rientrare sul sinistro con D’Uffizi e Marsura dall’altra parte. La sua presenza inoltre potrà anche portarci a giocare col 3-4-2-1 o 3-4-1-2".