Nuovi vertici all’Adda Nord Riaperto il bando pubblico per presidente e consiglieri

(Di domenica 1 settembre 2024) Autunno “elettorale“ al Parco Adda. Città Metropolitanahal’elenco delle candidature per la presidenza. La scadenza, fissata inizialmente al 5 agosto, è stata prorogata al 12 settembre. Rimane ferma, ad ora, la data del 9 ottobre, giorno in cui è stata fissata l’assemblea della comunità del parco che sarà dedicata all’elezione deiorgani direttivi. In calendario una prima riunione già a fine settembre, che sarà invece dedicata al piano territoriale di coordinamento, pubblicato sul Burl regionale in estate. Quasi al termine dunque l’ultima estate al timone del direttivo, guidato dall’avvocato lecchese Francesca Rota, che aveva assunto la guida dell’ente fluviale nel 2019, in un momento quanto mai complesso nella storia dell’istituzione: il Parco era reduce da un anno di commissariamento seguito alle inchieste che avevano coinvolto nel 2017 alcuni dirigenti.