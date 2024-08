Nuova moda | abbandonare l' auto in cortile come si consuma l' ultima follia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) C'era una volta l'esercito delleabbandonate a Milano. Non stiamo parlando delle centinaia dirubate che, per mesi, occupano i parcheggi sulle strade milanesi, di cui peraltro vi avevamo già dato conto alcune settimane fa, bensì dei veicoli fermi nei cortili delle case comunali. E altro che casi sporadici: dal 2022 ad oggi sono ben 393 lee moto abbandonate rimosse nei cortili delle case popolari gestite dal Comune, tramite MM, e da Aler. Nello specifico, 199 veicoli sono stati rimossi da Aler e 194 da MM. A snocciolare questi numeri per certi versi sorprendenti è stato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli nel corso della Commissione Casa, Mobilità e Sicurezza di ieri, illustrando i risultati di un protocollo operativo che ha visto la luce nel febbraio 2022.