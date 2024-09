Myrta Merlino | avevo bisogno di un nuovo studio Ora mi sento a casa ecco cosa farò

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 1 settembre 2024) Le località di villeggiatura, si sa, possono essere straordinarie per il relax, un po’ meno entusiasmanti per le comunicazioni. Succede così che Pantelleria e la Valle d’Itria si siano potute mettere in contatto solo tramite Whatsapp per raccontarvi le novità di Pomeriggio Cinque 2024/2025. Ho chiesto (dalla Puglia) a(in Sicilia) di raccontarmiattenderà il pubblico da domani, giorno del debutto della nuova stagione del programma di Canale 5. Il risultato ha dato il la ad un racconto diverso, che non mi è dispiaciuto: non un’intervista ma una lettera, che ha quel sapore tanto caro a chi ama ancora la penna. Caro Davide, come ben sai, il primo anno è stato un po’ il battesimo del fuoco, però è stato molto utile perché ho capito dov’ero, ho preso le misure, ho capito cos’era Canale Cinque, cos’era questo enorme pubblico esi aspettava.