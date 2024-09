Lo sport sul territorio | Nuovi investimenti per campi e impianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) La manovra ‘Empoli 100 giorni’ affronta anche il futuro dello. Così sono stati stanziati fondi per realizzare nuove tribune neiivi di Cortenuova, Ponzano e Villanuova, rispettivamente pari a 20mila, 20mila e 40mila euro. Sono 3 dei 5su cui il Comune è intervenuto questa estate, oltre ad Avane e Santa Maria. Su un totale di dieicda calcio presenti: l’esatta metà. "Oltre al calcio – spiega la nota diffusa dall’amministrazione – nell’ambito di ’Empoli 100 giorni’, anche il bocciodromo comunale a Serravalle dove si pratica lo storico gioco delle bocce sarà interessato dalla sistemazione della copertura con risorse pari a 100mila euro". Non solo. L’amministrazione comunale "prosegue nel supporto alle associazioni per eventiivi sulstanziando 65mila euro", praticamente al pari delle associazioni culturali.