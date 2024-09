LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa sfida Alinghi per completare il primo round robin

Leggi tutta la notizia su oasport

15:13 Punto importante per INEOS Britannia, che ora assisterà al match race tra ed. 15:11 22:57 il crono impiegato dai britannici per la regata. 16 i secondi di ritardo per Orient Express. INEOS BRITANNIA VINCE! 15:08 Prende il largo INEOS Britannia, che potrà approfittare dell'ultimo lato di poppa accorciato nuovamente dal comitato di regata. 11 secondi da recuperare per Orient Express. 15:07 Non molla INEOS Britannia, che ingaggia un nuovo incrocio costringendo i transalpini ad un paio di manovre ulteriori. Tornano davanti i britannici in questo penultimo lato. Splendida regata. 15:04 Stavolta Orient Express sfrutta perfettamente la penalità dei britannici, ed entra nel quarto cancello con 12 secondi da poter amministrare negli ultimi due lati.