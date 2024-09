La regista argentina firma un cortometraggio presentato a Venezia alle Giornate degli Autori

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 1 settembre 2024) Una modella italiana nella Pampa. La campagna di presentazione della collezione Miu Miu assomiglia a una campagna elettorale o forse al viaggio della corte di una regina in visita in una terra straniera. La troupe arriva in città e la citta? è Trenque Lauquen che chi segue il cinema di Laura Citarella, 28esima autrice della scuderia Miu Miu Women’s Tales, conosce bene. A Trenque Lauquen Citarella infatti ha girato il suo film più noto, che proprio dalla città prende il titolo,agli Orizzontini (e in molti altri festival in tutto il mondo) nel 2022, scelto dai Cahiers du cinema come miglior film del 2023 e definito dal New York Times «un’epica prodigiosa». Ora Citarella torna al Lido con un corto di trenta minuti che è in parte film poliziesco, in parte indagine sovrannaturale.