Juventus-Roma 0-0 | ritmi alti ma poche emozioni Solo un pari tra Thiago Motta e De Rossi

(Di domenica 1 settembre 2024) Torino 1 settembre 2024 –, ma, pochissime occasioni da gol.non vanno oltre lo 0-0 nella sfida dell'Allianz Stadium, in una partita giocata con grande intensità, dove però le difese hanno avuto la meglio sui rispettivi attacchi. La squadra diperde la vetta solitaria della classifica, raggiunta da Inter, Torino e Udinese, i ragazzi di Deinvece restano a quota due a caccia ancora del primo successo in questa stagione, insieme a Milan, Bologna, Monza e Cagliari. Primo tempoconferma in toto la formazione capace di fare un sol boccone del Verona nella scorsa giornata. Davanti a Di Gregorio è dunque confermata la linea a quattro composta da Savona e Cabal sugli esterni, con Bremer e Gatti come coppia centrale. Locatelli e Fagioli sono i due mediani, mentre Cambiaso, Yildiz e Mbangula sostengono l'unica punta Vlahovic.