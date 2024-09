Il mito senza storia dei Borbone E il Risorgimento da riscoprire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) In principio era poco più di un ritornello: al tempo deiil Sud stava molto meglio. Negli anni però l’inno al Regno delle Due Sicilie e ai suoi (presunti) primati è diventato un filone storiografico vero e proprio, esploso soprattutto a seguito del grande successo del saggio Terroni di Pino Aprile (Piemme). In sostanza, sostengono gli studiosi di matrice neoborbonica, il meridione sarebbe stato depredato dai Piemontesi e trasformato in una colonia. Una visione secondo la quale gli attuali mali del Sud avrebbero una radice profonda: il 1861 e l’unificazione. Contro questo tipo di narrazione, minoritaria ma piuttosto “rumorosa”, si sono schierati in verità diversi storici. Lo ha fatto recentemente anche Andrea Mammone con Ildei